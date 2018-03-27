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Teröristlerin çıkardığı orman yangını söndürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon sırasında teröristlerce iki farklı noktada çıkartılan orman yangını söndürüldü.

27 Mart 2018 Salı 17:15
Teröristlerin çıkardığı orman yangını söndürüldü

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon sırasında teröristlerce iki farklı noktada çıkartılan orman yangını söndürüldü.

Amanos Dağları Arsuz ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yaklaşık 5 hektar alan tahrip oldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, Amanos Dağlarında yürütülen terör operasyonu sırasında teröristlerin çıkarttığı tahmin edilen orman yangına müdahale etmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yangına 3 tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 kepçe ve 5 teknik elemanla müdahale ettiklerini belirten Ketmen, yangının kontrol altına alındığını ve yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

(İHA)
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