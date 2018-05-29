Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyon

Van’ın Başkale ilçesinde teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisindeki 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

29 Mayıs 2018 Salı 10:03
Teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyon

Van’ın Başkale ilçesinde teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisindeki 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. 28 Mayıs 2018 günü Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu Operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde; 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği (patlamaya hazır, 25’er kilo amonyumnitrat ve mazot karışımı kullanılarak hazırlanmış), 25 metre kablo, 2 adet tüp, 1 adet akü, bir miktar mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi bulunan 3 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’nün mahrem 60 subayına operasyon
FETÖ’nün mahrem 60 subayına operasyon
Motosikletli trafik magandası yeniden sahnede
Motosikletli trafik magandası yeniden sahnede
Silahlı şahıs operasyonla yakalandı
Silahlı şahıs operasyonla yakalandı
Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı
Halk otobüsü seçim bürosuna daldı: 2 yaralı
Terör operasyonunda 13 gözaltı
Terör operasyonunda 13 gözaltı
Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar
Ceset dolu bavulları böyle taşıdılar
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim