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Teröristler saklanacak delik bulamayacak

Diyarbakır’da Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende gerçeğini aratmayan gösteriler sergilendi. Yerli ve milli silahların da tanıtıldığı törende narkotik ve bomba arama köpeklerinin sergilediği gösteriler büyük alkış aldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:52
Teröristler saklanacak delik bulamayacak

Diyarbakır’da Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende gerçeğini aratmayan gösteriler sergilendi. Yerli ve milli silahların da tanıtıldığı törende narkotik ve bomba arama köpeklerinin sergilediği gösteriler büyük alkış aldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajı okundu. Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Jandarma Teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir kazandığını belirterek, "Milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket eden ve var olan sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız. Gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kuruluş yıldönümümüz nedeniyle başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadelede uygulanan yöntemlerden bazılarının senaryolaştırılarak gerçekleştirilen gösteriler büyük alkış alırken narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterileri ile okunan komando andı özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Gösteriler kobra ve atak helikopterlerin alan üzerinden alçaktan uçuşuyla son buldu. Tören sonunda Bölge jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından Jandarma Teşkilatının kullandığı ve aralarında yerli ve milli olanların da bulunduğu silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

(Emrah Kızıl/İHA)
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