Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114594
ALTIN
170.686
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6050
EURO
4.8900
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Teröristler atış talimi yapmış

İzmir’de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ.A. ve E.Ö.’nün tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

03 Nisan 2018 Salı 15:29
Teröristler atış talimi yapmış

İzmir’de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ.A. ve E.Ö.’nün tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin 21 Mart’ta terör örgütü TKEP/L’nin hücre evi olduğu belirlenen adreste yaptığı operasyonda, İ.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış 2 tabanca, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.’nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içerisinde, Suriye’deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

İzmir’de sansasyonel eylemler gerçekleştirmeye geldiği değerlendirilen İ.A.’nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve E.Ö. tutuklandı.

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR

Tutuklanan İ.A. ve E.Ö.’nün İzmir’in Buca ilçesindeki boş bir arazide tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, eski model bir otomobilin yanında duran iki zanlı, sırayla hedefe tabancayla ateş ediyor. İ.A. ve E.Ö. hem diz çökerek hem de ayakta nişan alıp silahı ateşliyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O görüntülere soruşturma
O görüntülere soruşturma
Manisa’da suç örgütüne ağır darbe: 20 gözaltı
Manisa’da suç örgütüne ağır darbe: 20 gözaltı
Yangın birçok canlıyı telef etti
Yangın birçok canlıyı telef etti
Sokak ortasında polise bıçak çektiler
Sokak ortasında polise bıçak çektiler
İneği böyle kurtardılar
İneği böyle kurtardılar
Kasa fareleri güvenlik kamerasına takıldı
Kasa fareleri güvenlik kamerasına takıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim