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Teröristler ateş altında

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağında yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.

24 Şubat 2018 Cumartesi 23:12

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağında yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çoklu namlulu roket (ÇNR) ve obüslerle bombardımana, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK, YPG ve PYD’li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı. Atılan roketler boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK’ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Aykut Yeniçağ - Refik Fidan - Yakup Söylemez/İHA)
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