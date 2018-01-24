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Terör propagandasına 11 tutuklama

“Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy’de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:32
Terör propagandasına 11 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de sosyal medya üzerinden örgütlenerek TSK’nın Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için toplanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli şahıstan 11’i ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise ‘Adli Kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
Terör PropagandasıZeytindalı HarekatıKadıköyTutuklama
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