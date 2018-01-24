Terör propagandasına 11 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de sosyal medya üzerinden örgütlenerek TSK’nın Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için toplanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli şahıstan 11’i ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise ‘Adli Kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.