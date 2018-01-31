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Terör propagandası yapan er tutuklandı

Elazığ’da, Afrin’e yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan bir er tutuklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:03
Terör propagandası yapan er tutuklandı

Elazığ’da, Afrin’e yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan bir er tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TSK’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada propaganda yapan er M.E.’yi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belirlenen şüpheli asker, örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E., "Sosyal medya ve çevresindekilere örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kamil Cankılıç / İHA)

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:22
Anahtar Kelimeler:
Terör PropagandasıElazığ
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