Terör propagandası yapan doktor gözaltına alındı

Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru O.B.’nin (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada O.B.’ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu. Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.B. paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.