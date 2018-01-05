Temizlik görevlisi hastane asansöründe feci şekilde öldü

Gaziantep’te bir temizlik firmasında çalışan Yılmaz Güneş (38), Amerikan Hastanesi poliklinikler servisinde B Blok ikinci katta asansörde mahsur kaldı. Katın yarısına kadar gelen asansörün açılan kapısından çıkmak isteyen Yılmaz Güneş, asansör kapısı ile elindeki kova arasında sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından kurtarılan Yılmaz Güneş’in hastanede yapılan sağlık kontrolünde öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Güneş’in cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülecek.