TEM’de kamyon devrildi: 1 yaralı

Tem Otoyolu İzmit geçişinde sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y. İdaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerleri aştı. Bariyerleri aşan kamyon yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Kazaya karışan kamyon olay yerinden vinç kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Konuk/İHA)