Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

TEM’de 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde kaza tutanağı tutan sürücülerin araçlarına arkadan gelen otomobil çarptı. İkinci kaza sonrası meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karışırken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:49
TEM’de 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde kaza tutanağı tutan sürücülerin araçlarına arkadan gelen otomobil çarptı. İkinci kaza sonrası meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karışırken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TAJ 02 ile 34 YN 1728 plakalı minibüs maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası emniyet şeridinde kaza tutanağı tutan araçlara iddiaya göre 34 HL 9008 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti
Motosikletli şahsın tehlikeli şovu kazayla bitti
Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti
Şirket yönetim kurulu başkanı kadın siyanürle intihar etti
18 yaşındaki gencin feci ölümü
18 yaşındaki gencin feci ölümü
Kabaklı böreği yiyen hastanelik oldu
Kabaklı böreği yiyen hastanelik oldu
Dehşet anları kamerada: Kurşun yağdırdı
Dehşet anları kamerada: Kurşun yağdırdı
Vahşice katledilen aile aynı mezara defnedilecek
Vahşice katledilen aile aynı mezara defnedilecek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim