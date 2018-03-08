Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116712
ALTIN
162.435
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.2878
EURO
4.7212
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

TEM Otoyolunda feci kaza

Sakarya TEM Otoyolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan anne ve oğul sıkıştıkları yerde feci şekilde can verdi.

08 Mart 2018 Perşembe 09:10
TEM Otoyolunda feci kaza

Sakarya TEM Otoyolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan anne ve oğul sıkıştıkları yerde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Dülgeroğlu (34) idaresindeki 54 E 2379 plakalı otomobil, ilk olarak emniyet şeridinde park halinde bulunan Kenan A. idaresindeki 68 BB 388 plakalı tırın dorsesine sürttü. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre ileride yine emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin E. idaresindeki 06 BHM 24 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girererek hurdaya dönen otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve otomobilde bulunan annesi Nursel Dülgeroğlu (72) bulundukları yerde sıkışarak feci şekilde can verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren talihsiz anne ve oğlun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkıştı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkıştı
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim