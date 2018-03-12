Tem Otoyolu kenarında yürek sızlatan bonzai krizi

İstanbul’da Tuzla-Gebze arası TEM Otoyolu kenarında sentetik uyuşturucu bonzai kullanan 2 kişinin içler acısı hali, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Tuzla-Gebze arası TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda sentetik uyuşturucu bonzai kullanan iki kişi kendinden geçti. Bonzainin etkisiyle oturdukları yerde bilinçsiz hareket sergileyen gençlerin ibretlik hali ise görenlerin yüreğini burktu. Gençlerin içler acısı hali yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, iki kişinin kendinden geçtiği ve bilinçsiz hareketler yaptığı görülüyor.

(İHA)