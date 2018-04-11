Telefon arızalı çıktı, müşterisini bıçakladı

Sivas’ta satın aldığı ikinci el cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışmada kanlı bitti.

Sivas’ta geç saatlerde meydana gelen olayda satın aldığı ikinci el cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi S.A. müşteri S.E.’yi bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. Ambulans ile Numune Hastanesine kaldırılan S.E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesine sevk edildi. Yaralı müşterinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken iş yeni sahibi S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Tolga Şardağ - Veysel Korkmaz/İHA)