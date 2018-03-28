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Tel Aviv’de havaalanında iki uçak pistte çarpıştı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion havaalanında iki uçak pistte çarpıştı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:18
Tel Aviv’de havaalanında iki uçak pistte çarpıştı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion havaalanında iki uçak pistte çarpıştı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in 19 km güneydoğusunda bulunan Ben Gurion Havaalanı’nda Alman Havayollarına ait Germanwinds şirketinin uçağı, kalkış yapmak için bekleyen İsrail Havayolları’na ait bir El Al uçağının kuyruğuna vurdu. Roma’ya gitmek üzere havaalanında bekleyen El Al havayollarının uçaktaki yolcuları kaza sonrasında uçaktan tahliye edildi. Kazada herhangi bir can kaybı olmazken uçaklarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail Havayolları’ndan yapılan açıklamada, bir Alman Havayolu firması olan Germanwings’e ait olan uçağın park konumundan geri çıkarken El Al uçağına çarptığını belirtildi.

(Muhammed Rabah /İHA)
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