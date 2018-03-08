Tekmeyle 2 aylık bebeğin ölümüne neden oldu, güldü

Adana’da 19 yaşındaki bir kişi, akraba ziyaretinden dönen Suriyeli ailenin olduğu elektrikli bisiklete tekme atınca yere düşen 2 aylık bebek hayatını kaybederken annesi de yaralandı. Polisin 55 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını tarayarak yakaladığı zanlının, adliyeye sevk edilirken gülümsemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi ile İbrahim Tatlıses Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim B. (19) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Sarhoş olan Abdülkerim B, akraba ziyareti sonrası evlerine gitmek için Suriye uyruklu Muhammed Elmansur’un kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı. Şahsın savurduğu tekme, kucağında 2 aylık kız bebeği Esma Mansur’un olduğu Zeynep Mahruk’a (19) isabet etti. Sürücü de tekme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince anne ve kızı, elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada bebek, annesin kucağından fırlayarak kafasını yola vurdu. Abdülkerim B, baba Muhammed Elmansur tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Minik Esma Mahruk, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düşmeye bağlı beyin travması geçiren Minik Esma, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanenin ‘şüpheli ölüm’ raporu vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil veya katilleri bulmak çalışma başlattı. Polis, bir taraftan bölgede görgü tanığı bulmak için çalışırken diğer taraftan da çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 55 kamerayı tek tek inceleyen polis, kaçan 5 kişiyi tespit etti. Şahısları yakalayan polis, Suriyeli aileye teşhis ettirdi. Şahsın, yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan suç kaydı bulunan Abdülkerim B. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı Abdülkerim B. ifadesinde "Boğma içtik. Yoldan geçen bisiklete tekme attım. Bebeğin ağlama sesini duyunca kaçtım, kafam çok güzeldi o yüzden tekme attım" diyerek sorgusunda suçunu itiraf etti.

‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen zanlının gülümsemesi dikkat çekti. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2 AY ÖNCE HALEP’TEN SAVAŞTAN KAÇTILAR

Suriyeli ailenin ise 2 ay önce Halep’ten savaştan kaçarak önce Hatay’a daha sonra da Adana’daki akrabalarının yanına geldiği öğrenildi. Zeynep Mahruk ve Muhammet Elmansur’ın dünyaya gelecek çocukları için ülkelerinden kaçtığı belirlendi. Anne Mahruk, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirterek, "Elektrikli bisikletle giderken, bebeğim benim kucağımdaydı birden birileri geldi tekme attı, ben ve kızım düştük, kızım daha sonra öldü, her şey birden oldu" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)