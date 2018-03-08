Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116712
ALTIN
162.435
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.2878
EURO
4.7212
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tekmeyle 2 aylık bebeğin ölümüne neden oldu, güldü

Adana’da 19 yaşındaki bir kişi, akraba ziyaretinden dönen Suriyeli ailenin olduğu elektrikli bisiklete tekme atınca yere düşen 2 aylık bebek hayatını kaybederken annesi de yaralandı. Polisin 55 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını tarayarak yakaladığı zanlının, adliyeye sevk edilirken gülümsemesi dikkat çekti.

08 Mart 2018 Perşembe 09:40
Tekmeyle 2 aylık bebeğin ölümüne neden oldu, güldü

Adana’da 19 yaşındaki bir kişi, akraba ziyaretinden dönen Suriyeli ailenin olduğu elektrikli bisiklete tekme atınca yere düşen 2 aylık bebek hayatını kaybederken annesi de yaralandı. Polisin 55 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını tarayarak yakaladığı zanlının, adliyeye sevk edilirken gülümsemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi ile İbrahim Tatlıses Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim B. (19) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Sarhoş olan Abdülkerim B, akraba ziyareti sonrası evlerine gitmek için Suriye uyruklu Muhammed Elmansur’un kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı. Şahsın savurduğu tekme, kucağında 2 aylık kız bebeği Esma Mansur’un olduğu Zeynep Mahruk’a (19) isabet etti. Sürücü de tekme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince anne ve kızı, elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada bebek, annesin kucağından fırlayarak kafasını yola vurdu. Abdülkerim B, baba Muhammed Elmansur tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Minik Esma Mahruk, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düşmeye bağlı beyin travması geçiren Minik Esma, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanenin ‘şüpheli ölüm’ raporu vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil veya katilleri bulmak çalışma başlattı. Polis, bir taraftan bölgede görgü tanığı bulmak için çalışırken diğer taraftan da çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 55 kamerayı tek tek inceleyen polis, kaçan 5 kişiyi tespit etti. Şahısları yakalayan polis, Suriyeli aileye teşhis ettirdi. Şahsın, yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan suç kaydı bulunan Abdülkerim B. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı Abdülkerim B. ifadesinde "Boğma içtik. Yoldan geçen bisiklete tekme attım. Bebeğin ağlama sesini duyunca kaçtım, kafam çok güzeldi o yüzden tekme attım" diyerek sorgusunda suçunu itiraf etti.

‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen zanlının gülümsemesi dikkat çekti. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

2 AY ÖNCE HALEP’TEN SAVAŞTAN KAÇTILAR

Suriyeli ailenin ise 2 ay önce Halep’ten savaştan kaçarak önce Hatay’a daha sonra da Adana’daki akrabalarının yanına geldiği öğrenildi. Zeynep Mahruk ve Muhammet Elmansur’ın dünyaya gelecek çocukları için ülkelerinden kaçtığı belirlendi. Anne Mahruk, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirterek, "Elektrikli bisikletle giderken, bebeğim benim kucağımdaydı birden birileri geldi tekme attı, ben ve kızım düştük, kızım daha sonra öldü, her şey birden oldu" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Konya’da yangın: 9’u çocuk 12 kişi hastanelik oldu
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkıştı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkıştı
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Kadınlar Günü’nde kadını vurup intihara kalkıştı
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
Afrin’de teröristlere darbe sütüne darbe: 3055 terörist...
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055"
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
29 ilde FETÖ operasyonu: Gülen’in yeğeni ve Öksüz’ün baldızı da aralarında...
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim