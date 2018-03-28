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Teğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen 40 muvazzaf teğmen ve astsubayın yakalanması için 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:50
Teğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen 40 muvazzaf teğmen ve astsubayın yakalanması için 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 21 ilde görev yapan 40 teğmen ve astsubayın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 21 ilde eş zamanlı olarak 50 adrese operasyon yapan polis şu ana kadar 30 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.

(Fatih Keçe /İHA)
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