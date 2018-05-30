Tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Silivri Devlet Hastanesinin Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören yaşlı adam hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Dursun Ali D. isimli yaşlı adam Silivri Devlet Hastanesinin 3. katında bulunan Palyatif Bakım Merkezi’nin camından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın düştüğünü gören doktorlar hemen müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem alırken, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı adamın bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf Eker/İHA)