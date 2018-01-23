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TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi

Suriye’nin Afrin bölgesinden atılan 2 roketin düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

23 Ocak 2018 Salı 14:05
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi

Hatay’ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi’nde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye’nin Afrin bölgesinden atılan 2 roketin düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesi mezarlık kompleskinde kılının cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildağ, Mehmet Öntürk, MHP Milletvekili Mehmet Ahrasoğlu, CHP Milletvekili Serkan Topal, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AFAD tarafından sınırın sıfır noktasına kurulan çadırlarda elektrik tesisatı çalışması yaparak Suriye’nin Afrin Bölgesine PYD/YPG tarafından alınan füzenin çadırkente isabet etmesi sonucunda şehit olan Şahin Elitaş’ın 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:18
Anahtar Kelimeler:
AfrinSuriyeTedaşşahin Elitaş
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