Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tavşan kurtarma operasyonu: Aracın sökülmedik yeri kalmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motor kısmına giren tavşan, araç motorunda kilometrelerce yolculuk etti. Durumu fark eden otomobil sahibi tavşanı yakalayamayınca devreye giren itfaiye ekipleri, tavşanı kaçarken yakaladı.

30 Mart 2018 Cuma 22:34
Tavşan kurtarma operasyonu: Aracın sökülmedik yeri kalmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motor kısmına giren tavşan, araç motorunda kilometrelerce yolculuk etti. Durumu fark eden otomobil sahibi tavşanı yakalayamayınca devreye giren itfaiye ekipleri, tavşanı kaçarken yakaladı.

Olay, Kocaeli’nin Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Türkçakal isimli vatandaş 34 PR 5960 plakalı otomobili öğlen saatlerinde işleri sebebi ile İzmit’te bulunan Kocaeli Ticaret Odası’na gitti. Otomobilini Kocaeli Ticaret Odası’nın bahçesine park eden Tuncay Türkçakal’ın aracını park ettiği bahçede bulunan tavşanlardan bir tanesi otomobilin motor kısmına girdi. Daha sonra otomobili ile işyerine dönen Tuncay Türkçakal, akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline binmek üzereyken öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gördüğü tavşanlardan birisini iş yerinin önünde olduğunu fark etti. Olay karşısında şaşkınlık içerisinde kalan Türkçakal, tavşanı yakalamak istedi. Türkçakal yakalamak isteyince tavşan, tekrardan saklandığı otomobilin motor kısmına girdi. İş yerinde çalışan personeller ile birlikte bir süre tavşanı otomobilinin motor kısmından çıkartmaya çalışan Türkçakal, çabalarında başarısız olunca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, tavşanı otomobilinden motor kısmında n çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında tekrardan otomobilin motor kısmından çıkarak kaçan tavşan, itfaiye ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tavşan, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı.

Şaşkınlık içerisinde tavşanı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Tuncay Türkçakal, “Öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda işimiz vardı. Orada tavşanlar vardı. Dükkana geldiğimde aracın etrafında tavşanın gezdiğini gördük. Yakalamaya çalışırken tekrardan aracın motorunun içerisine kaçtı. Orası sıcak diye galiba bilmiyoruz. İki üç saat uğraştık. Aracın sökmediğimiz yeri kalmadı. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri gelince tavşan tekrar dışarıya çıktı. Daha sonra sıkıştırarak yakaladık” dedi.

(Murat Kanber /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK: 90 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 90 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da garip kaza
İstanbul’da garip kaza
20 ilde hırsızlık yapan kadınlara suçüstü
20 ilde hırsızlık yapan kadınlara suçüstü
Ankara’da 52 asker hastanelik oldu
Ankara’da 52 asker hastanelik oldu
Lastik değiştirirken canından oldu
Lastik değiştirirken canından oldu
İstanbul’da 155 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da 155 kişi gözaltına alındı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim