Tatil köyünde cinayet

Kuşadası’nda aynı tatil köyünde çalışan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçak çeken tatil köyü çalışanı, mesai arkadaşını öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Karaova’daki bir tatil köyünde çalışan 21 yaşındaki B.D. ile 65 yaşındaki Mehmet Muammer Üstünel arasında otelin havuzunun temizlenmesi yüzünden 15 gün önce tartışma çıktı. Barıştırılan iki mesai arkadaşı akşam üzeri temizlik konusunda tekrar tartışmaya başladı. Tatil köyünün içinde meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kendisine ağır hakaretler edildiğini ileri süren B.D. mesai arkadaşı Mehmet Muammer Üstünel’i sırtından ve göğsünden bıçakladı. Tatil Köyü’ne gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Üstünel hayatını kaybetti.

Bu arada, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen B.D. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)