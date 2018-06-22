Tataristan’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 9 yaralı

Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Zainsk kentindeki bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Zainsk kentindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaşanan olay sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır toplam 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)