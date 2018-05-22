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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 12 kişi yaralandı.

22 Mayıs 2018 Salı 21:51
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan 27 ALC 81 plakalı Feridun Tan yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce yol kenarındaki tabela çarpıp, daha sonra da devrildi. Kazada araç sürücü Tan ile birlikte minibüste bulunan Murat Güler(24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Maslum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageç(22), Necla Elen(41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K.(12), Hasret E.(16) ve Ümmühan S.(15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından başta Salihli Devlet Hastanesi olmak üzerede ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Behzat Akcan /İHA)
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