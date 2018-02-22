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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonla, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça tarihi eseri ele geçirdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 09:46
Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonla, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça tarihi eseri ele geçirdi. Aksaray bölgesinde yaptıkları kaçak kazı sonucu elde ettikleri tarihi eserlere 1 milyon dolara alıcı arayan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray’da ikamet eden D.C. ve G.Y. isimli şahısların kaçak kazı sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri İstanbul’da 1 milyon dolara piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların tarihi eserleri taşıdığı 68 BA 088 plakalı araç ile İstanbul il sınırlarına giriş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç Çekmeköy mevkiinde durduruldu. Yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE IŞIK TUTACAK

Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler. Ele geçirilen tarihi eserler 2863 Sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınırken, yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 22.02.2018 10:19
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Tarihi Eser KaçakçılığıRoma Dönemi Tarihi EserBizans Dönemi Tarihi Eser
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