Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Büyükada’da 5 Temmuz’da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Son Güncelleme: 01.02.2018 14:15
Dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Büyükada’da 5 Temmuz’da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.