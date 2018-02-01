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Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:40
Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Büyükada’da 5 Temmuz’da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:15
Anahtar Kelimeler:
Taner KılıçUluslararası Af örgütü
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