Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Tam 7 bin 110 paket !

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

30 Mart 2018 Cuma 22:55
Tam 7 bin 110 paket !

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekiplerin durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan kontroller sırasında şahısların elindeki poşette bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Kızıltepe Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında iki araç içerisinde gizlenmiş 5 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

(Selman Güneş /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK: 90 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 90 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da garip kaza
İstanbul’da garip kaza
20 ilde hırsızlık yapan kadınlara suçüstü
20 ilde hırsızlık yapan kadınlara suçüstü
Ankara’da 52 asker hastanelik oldu
Ankara’da 52 asker hastanelik oldu
Lastik değiştirirken canından oldu
Lastik değiştirirken canından oldu
İstanbul’da 155 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da 155 kişi gözaltına alındı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim