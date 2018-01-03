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Taksitle satın aldığı tır devrilince hüngür hüngür ağladı

Karaman’da bir sürücü, taksitle satın aldığı tırı devirince hüngür hüngür ağladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:31
Taksitle satın aldığı tır devrilince hüngür hüngür ağladı

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, satın aldığı tırın taksitlerini ödeye bilmek için Karaman’dan Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan şeker fabrikasına pancar taşıyan Mustafa Yalçın, yönetimindeki 70 BG 420 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta refüjüne çarparak devrildi. Devrilen tırdaki pancarların yola saçılması nedeniyle Karaman-Ereğli yolunun gidiş istikameti trafiğe kapandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa Yalçın, taksitle satın aldığı tırının durumunu görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sürücü Yalçın’ı kazayı duyarak olay yerine gelen annesi ve yakınları sakinleştirdi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden çekilmesi ve Karaman Belediyesine ait ekiplerin kepçeyle yola saçılan pancarları temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
KaramanMustafa Yalçın
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