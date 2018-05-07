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Taksim’de kadına kapkaç şoku kamerada

Taksim Meydanı’nda taksiye binmek isteyen kadının çantası kapkaççı tarafından çalındı. Yaşananlarsa kameraya yansıdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:32

Taksim Meydanı’nda taksiye binmek isteyen kadının çantası kapkaççı tarafından çalındı. Yaşananlarsa kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelinden çıkan bir kadın park halindeki taksiye yöneldi. Kadın binmek için taksinin kapısını açtığı esnada yanına yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçmaya başladı. Meydan üzerinden Ferideye Caddesi’ne giden zanlıyı fark eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri koşarak peşinde düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kaçarken attığı çanta ise kadına teslim edildi. Kadının şikayetçi olmadığı zanlı, polis ekipleri tarafından Taksim Polis Merkezine götürüldü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kapkaççı Abbas Al Mustafa (26) sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)
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