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Taksim araç ve yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 21.00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı. Trafiğe açılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü.

01 Mayıs 2018 Salı 21:48
Taksim araç ve yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 21.00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı. Trafiğe açılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 20.30 itibariyle yayaya, saat 21.00 itibariyle de araç trafiğine açıldı. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan barikatın açılmasıyla birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi’nde çalışan seyyar kestaneciler ve işyeri sahipleri işlerinin başına geçti. Yapılan çalışmanın ardından Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü. Ocağa kestaneleri atarak pişirmeye başlayan seyyar kestaneci, “Şimdi geldik. Açılır açılmaz hemen geldik. Bugünde böyle olsun” dedi. Yolların açılmasıyla birlikte işyerini açarak döner kesmeye başlayan başka bir çalışan ise, “Yolların açılmasıyla işler açıldı. Gündüz maalesef iş yapamadık. Senede bir gün idare edeceğiz yapacak bir şey yok” diye konuştu.

(Sümer Avcı /İHA)
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