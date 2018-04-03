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Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği

İstanbul Eminönü’nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan’a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Taksi sürücüsü ve turistler arasındaki tartışma böyle kaydedildi.

03 Nisan 2018 Salı 09:41

İstanbul Eminönü’nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan’a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Taksi sürücüsü ve turistler arasındaki tartışma böyle kaydedildi.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Feshane durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Eminönü’nde gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan’a gitmek için taksiye bindi. Taksici Arap turistleri Eyüpsultan’a getirdi. Arap turistler, 15 lira uzatınca taksi şoförü trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taksiden inen Arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlen şoför, karı ve kocaya el kaldırdı.

PARAYI ALDI, YİNE DE SUSMADI

Tartışmayı ve şoförün el kaldırdığını gören gören bir vatandaş, "Sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın” diyerek şoföre cebinden çıkardığı 12 lirayı verdi. Gençten aldığı parayı cebine koyan şoför susmayıp tekrar bağırmaya başladı. Çevrede bulunan bir esnafta “Kadına da el kaldıramazsın, bin arabana git” diyerek şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi. Yaşanan tartışma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)
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