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Takla atan araçtan ufak sıyrıklarla kurtuldular

Beyoğlu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı. Kazada takla atan araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:38
Takla atan araçtan ufak sıyrıklarla kurtuldular

Beyoğlu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı. Kazada takla atan araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sönmez, kullandığı 34 JB 5617 plakalı araçla sol şeritten orta şeride geçmek istedi. O sırada arkasından takip eden Onur Evrim Engin hakimiyetindeki 34 DN 7522 plakalı araç, hızını alamayarak Sönmez’in aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Sönmez’in kontrolündeki araç takla attı. Kazada trafikte seyreden bir başka araç da hafif hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla takla atan araçtan hafif yaralı olarak çıkartılan Hüseyin Sönmez ve Gülnur Sönmez çevre hastanelere götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü Onur Evrim Engin, “Ben yolumda ilerliyordum. 70-80 kilometre kadar bir hızım vardı. Vurduğum araca 20-30 metre kala bir anda önüme çıktı. Hiç sinyal vermeden önüme çıktı. Frene asılmama rağmen o süratle vurduk. Benim araba biraz ağır, o da hafif bir araba olduğu için takla attı. Ufak tefek sıyrıklar var” dedi.

(Caner Sönmez /İHA)
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