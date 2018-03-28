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Takıları böyle cebine attı

Ankara’da gümüş takı satan bir işyerine müşteri gibi giren ve takıları cebine ve poşete dolduran hırsız yakalandı. Gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:24

Ankara’da gümüş takı satan bir işyerine müşteri gibi giren ve takıları cebine ve poşete dolduran hırsız yakalandı. Gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Başkent’te geçtiğimiz günlerde gümüş takı eşyaları satan işyerine müşteri gibi giren hırsız, dükkan sahibine “Gümüş satın alacağım” diyerek güven kazandıktan sonra değeri yaklaşık 20 bin TL olan 3 kilogram ağırlığındaki gümüş takıları cebine ve elinde bulunan poşete doldurmaya başladı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi eksik malları fark ettikten sonra kamera kayıtlarını izledi. Hırsızlık anlarını gören dükkan sahibi durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Yapılan inceleme sonucunda hırsızlık yapan şahsın F. K. isimli şahsın olduğunu tespit ettiler.

GÜMÜŞ TAKI HIRSIZI GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON İLE GÖZALTINA ALINDI

F. K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı. F. K. isimli hırsızdan ve sattığı kişilerden ele geçirilen 500 gram gümüş takı sahiplerine teslim edildi. Hırsız F. K.’nin 2 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 1 kasten yaralama olmak üzere 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. F. K. emniyet ekiplerince gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

(Seyid Fatih Poyraz/İHA)
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