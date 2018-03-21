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Sürücülerin bijon anahtarlı kavgası kamerada

İstanbul Başakşehir’de yol tartışmasına giren sürücü, yanındaki eşine aldırmadan geri geri giderek çarpmaya çalıştığı aracın sürücüsüne bijon anahtarı ile saldırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:14

İstanbul Başakşehir’de yol tartışmasına giren sürücü, yanındaki eşine aldırmadan geri geri giderek çarpmaya çalıştığı aracın sürücüsüne bijon anahtarı ile saldırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay Başakşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan bir sürücü yanında bulunan eşine aldırmadan önce geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Daha sonra aracından hızla inen sürücü, bijon anahtarı ile tartıştığı sürücüye saldırmaya çalıştı. Sürücünün ve yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine iki taraf yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar bir cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde öfkeli sürücünün geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra bijon anahtarını da alan sürücünün hızla aracından inerek arkasındaki otomobilin sürücüsüne saldırmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının karşılık vermesi üzerine öfkeli sürücü yola savrulurken araçtan inen eşi yere düşen kocasını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan çantasıyla diğer sürücüye vurmaya çalışan kadın diğer yandan ise yere düşen kocasını kaldırmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle yaşanan kavga bir süre sonra son buluyor.

(İHA)
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