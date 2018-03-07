Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada

İstanbul Başakşehir’de Çorapçılar Sanayi Sitesi’nde çalışan Suriyeliler, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada bıçakla yaralanan bir Suriyeli ağır yaralandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:31

İstanbul Başakşehir’de Çorapçılar Sanayi Sitesi’nde çalışan Suriyeliler, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada bıçakla yaralanan bir Suriyeli ağır yaralandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde çalıştığı öğrenilen iki grup Suriyeli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Yaşanan kavgada bir Suriyeli bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise aranıyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Ağır yaralama ile sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir grup Suriyeli sitenin kapısında kavga ediyor. Kavga sitenin dışına da taşıyor. Bu sırada bir kişi uçarak tekme ile karşısındaki yere düşürüyor ve yumruklamaya başlıyor. Aynı anda sitenin dışında ise bıçak sallayan bir zanlı, kalabalığın arasına dalıyor. Bir süre sonra sitenin önünde bıçaklanan şahıs yere düşüyor. Şahsı bıçakla yaralayan zanlı ise, olaydan hemen sonra soğukkanlılıkla siteye geri geliyor.

(Volkan Kayalar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Maltepe’de sürü otlatma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
Akhisar’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
Yakalanmamak için parmak izlerini sildi ama...
Yakalanmamak için parmak izlerini sildi ama...
Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi
Fotokapana yakalanan terörist ölü ele geçirildi
FETÖ’nün TSK hücrelerine operasyon
FETÖ’nün TSK hücrelerine operasyon
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim