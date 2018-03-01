Sultangazi’de çıkan iki farklı yangın paniğe neden oldu

İstanbul Sultangazi’de birer saat arayla çıkan iki farklı adresteki yangın, paniğe neden oldu. Farklı adreslerde çıkan yangınlarda bir gecekondu kullanılmaz hale gelirken, bir binanın çatısında hasar meydana geldi.

Dün öğle saatlerinde çıkan yangınların ilki Gazi Mahallesi Sekizevler bölgesinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Bir anda alev alan ev kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Aynı zamanda çıkan ikinci yangın Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan boş bir binanın çatı katında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan iki yangında da kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

(fuk Kıvık/İHA)