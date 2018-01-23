Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Olay saat 09.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şalgamlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah yeni açılan markete gelen silahlı iki soyguncu, silah tehdidiyle çalışanı etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 6 bin 500 lirayı alarak dışarı çıkan soyguncular, kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri markette delil çalışması yaparken, güvenlik kameraları da incelenerek soyguncuların eşkalleri belirlendi. Polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.