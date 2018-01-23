Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

İstanbul Sultanbeyli’de bir market, silahlı kişiler tarafından soyuldu.

23 Ocak 2018 Salı 11:01
Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Olay saat 09.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şalgamlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah yeni açılan markete gelen silahlı iki soyguncu, silah tehdidiyle çalışanı etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 6 bin 500 lirayı alarak dışarı çıkan soyguncular, kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri markette delil çalışması yaparken, güvenlik kameraları da incelenerek soyguncuların eşkalleri belirlendi. Polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliMarket Soygunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Kilis kent merkezine roket düştü
Kilis kent merkezine roket düştü
Stepne sürücüyü ölümden kurtardı
Stepne sürücüyü ölümden kurtardı
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim