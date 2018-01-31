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Sultanbeyli'de mahalleye dadanan hırsızlar kamerada

Sultanbeyli’de bir eve giren 2 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:48
Sultanbeyli'de mahalleye dadanan hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Ürgüp Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 04.30 sıralarında önceden gözlerine kestirdikleri eve 2 hırsız girdi. Ev sahipleri uyuduğu sırada fenerle eve giren hırsızlar, 4 bin 500 TL’yi ve bir adet telefonu alıp kaçtı. Sabah uyandığında evine hırsız girdiğini anlayan ev sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların gelişleri ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, aynı mahallede bulunan bir çok eve de hırsız girdiği ve çeşitli eşyaların çalındığı öğrenildi. Mahalleye dadanan hırsızların farklı şahıslar olduklarını düşünen mahalle sakinleri hırsızlardan biran önce kurtulmak istediklerini belirtti.

“4 bin 500 lira ve telefon götürdüler” diyen ev sahibi, “Önce başka bir eve girip aradan oradan da leptop aldılar. Aradan iki hafta sonrada bizim eve girdiler. Bizden de 4 bin 500 lira ve telefon götürdüler. Ondan 1 ay öncede aşağıda bir ev var onlarında evine girip bir tanede tablet çalmışlardı.” dedi.

Son Güncelleme: 31.01.2018 10:02
Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliHırsızAkşemsettin MahallesiÜrgüp Sokak
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