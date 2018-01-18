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Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Sultanbeyli’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Çatıdan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, binada mahsur kalan 2 kişi ise kurtarıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:37
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Yangın, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çıkan yangında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle çalışmaları izledi.

Yangın müdahaleler sonucu söndürüldü. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Yolda gelirken gördüm. Baktım itfaiye yolu kapatmış. Allah yardımcıları olsun. İçeride kalan 2 kişi vardı. Onları kurtardılar, ambulansa bindirdiler" dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Yangın
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