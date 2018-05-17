Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı

Silahlı suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul Kadıköy’de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce uzun süre aranan suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, Kadıköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki ayrı cinayet olmak üzere bir çok suçtan aranan suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’in grubuna yönelik 20 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, firari durumdaki Rençber’in yasa dışı yollarla Bosna Hersek’e kaçtığı tespit edilmişti.

(İHA)