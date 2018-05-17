Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101869
ALTIN
185.123
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0306
EURO
5.2589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı

Silahlı suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul Kadıköy’de yakalandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:53
Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı

Silahlı suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul Kadıköy’de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce uzun süre aranan suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, Kadıköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki ayrı cinayet olmak üzere bir çok suçtan aranan suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’in grubuna yönelik 20 Ocak’ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, firari durumdaki Rençber’in yasa dışı yollarla Bosna Hersek’e kaçtığı tespit edilmişti.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP’li Yüksekdağ’a tahliye çıkmadı
HDP’li Yüksekdağ’a tahliye çıkmadı
Borcunu ödemek için arkadaşını rehin aldırdı
Borcunu ödemek için arkadaşını rehin aldırdı
“Canım” diyen garsona kurşun yağdırdı
“Canım” diyen garsona kurşun yağdırdı
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü
Sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim