Suç makinesi kamerada

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 5 ayrı halk otobüsünde hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, otobüsten gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan 5 ayrı halk otobüsünde farklı zamanlarda hırsızlık olayları meydana geldi. Otobüsçülerin şikayeti üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Farklı zamanlarda 5 ayrı halk otobüsünden hırsızlık yapan şahsın, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.K. olduğu tespit edildi. Tespit üzerine polis ekiplerince şahıs gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan O.K. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahsın otobüslerden gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarından bir tanesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, O.K.’nın 4 Mart Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında yol kenarında park halinde bulunan bir otobüsün arka kapısını zorlayıp içeri girişi ve daha sonrasında ise inerek uzaklaştığı an görülüyor.

(İHA)