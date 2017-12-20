Su ısıtıcısına dokunan 7 yaşındaki kız öldü

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Ası (7), evde oynadığı sırada mutfakta bulunan su ısıtıcısına dokundu. Küçük kız, elektrik kaçağı olduğu ileri sürülen su ısıtıcısını tuttuğu anda akıma kapılarak yere yığıldı. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kübra Ası, hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi beklenirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.