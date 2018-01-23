Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Stepne sürücüyü ölümden kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil içinde sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

23 Ocak 2018 Salı 15:36
Stepne sürücüyü ölümden kurtardı

Kaza, sabah saatlerinde Köprülü kavşağın külliye girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ercan Çavdar’ın kullandığı 07 LOH 48 plakalı 1965 model otomobil, köprü girişindeki çelik bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ercan Çavdar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Otomobilin içerisine giren çelik bariyer, aracın ön bölümünde bulunan stepnenin cantına isabet etmesi sayesinde sürücünün bulunduğu yere kadar ulaşmadı.

Kurtarma çalışması esnasında 112 sağlık ekibi araç içerisindeki sürücüye serum takarak müdahalede bulunurken araçtan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam ettiği için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bariyerlere çarparak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ercan Çavdar’ın bugün doğum günü olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 23.01.2018 16:34
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Şişli'de çöp kamyonu otomobile çarptı
Kilis kent merkezine roket düştü
Kilis kent merkezine roket düştü
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
400 bin TL’lik elektronik eşya çaldılar
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş toprağa verildi
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim