Stadyuma alınmayan madeni paralar Kızılay’a bağışlandı

Antalya Stadyumu’nda oynanan son maçta seyircilerin üst aramalarında bulunan ve içeri sokulmayan bin 65 TL tutarındaki madeni para Kızılay’a bağışlandı.

Antalya’da 2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında bir dizi karar alınmıştı. Buna göre spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamında değerlendirilen madeni paraların, stadyum turnike girişlerinde Özel Güvenlik Görevlileri tarafından yapılan üst aramaları esnasında gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin sağlanmasının Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı ve spor alanına sokulmasına izin verilmeyen madeni paraların Kızılay’a bağış olarak aktarılmasının bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Buna göre, Antalya Stadyumu’nda 21 Ocak 2018 tarihinde Antalyaspor - Beşiktaş, 03 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor ve 17 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor -Kayserispor arasında oynanan futbol müsabakaları esnasında seyircilerin üst aramalarında toplama kutularına attıkları bin 65,05 TL tutanak karşılığında Kızılay görevlilerine teslim edildi.

(İHA)