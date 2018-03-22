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Soyguncuya canı pahasına direndi

İstanbul Ataşehir’de elinde silah ve bıçakla güpegündüz girdiği PTT şubesini soymaya çalışan şahıs, bu kez baltayı taşa vurdu. Görevli canı pahasına soyguncuya direndi.

22 Mart 2018 Perşembe 13:49

İstanbul Ataşehir’de elinde silah ve bıçakla güpegündüz girdiği PTT şubesini soymaya çalışan şahıs, bu kez baltayı taşa vurdu. Görevli canı pahasına soyguncuya direndi.

Olay, geçtiğimiz 23 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Uslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işsiz olduğu öğrenilemeyen Ali Rıza T. (42), öğle saatlerinde eline bıçakla PTT şubesine girdi. Burada çalışana bıçak doğrultan şahıs, poşet uzatarak paraları doldurmasını istedi. Ancak çalışan R.Ö. direnerek paraları poşete koymadı. Bunun üzerine çalışanın olduğu bölüme geçen gaspçı ile aralarında kavga çıktı. Çalışanın karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada maskesi ve bıçağı yere düşen zanlı güç bela işyerinden kaçarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından işyerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şahsın kimliğini belirleyerek yaşadığı evde gözaltına aldı. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)
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