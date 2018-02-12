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Sosyal medyadan örgüt propagandasına 11 gözaltı

“Zeytin Dalı Harekatı”na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:46
Sosyal medyadan örgüt propagandasına 11 gözaltı

Türkiye genelinde sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunanlara yönelik operasyon devam ediyor. TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de terör örgütü PYD-PKK-YPG ile DEAŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak sosyal medyada gerçek dışı bilgi ve paylaşımlar mercek altına alınıyor. Sosyal medyadaki paylaşımları sıkı takip altına alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, savcılık talimatı doğrultusunda bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadı DGH üyesi Sultangazi’de 13 ayrı adrese baskın düzenledi. Sosyal medya üzerinden ‘terör örgütü propagandası’ yapmak, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türk milleti ve devleti ile devlet organlarını alenen aşağılamak’ suçlarından aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medyada Terör Propagandası
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