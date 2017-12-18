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Son 1 haftada 822 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 822 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:49
Son 1 haftada 822 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından 11-18 Aralık 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 187 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 822 terör (PKK/KCK 148, aşırı sol 24, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 575), 3 bin 716 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 119’u düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 657 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son 1 haftada yurt içinde; aralarında 1 milyon TL ödül ile yeşil listede aranan ’Ferhat Yılmaz’ kod isimli Murat Dağ’ın da olduğu toplam 28 (9 ölü, 4 sağ, 15 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde 8 ilde (Ağrı 1, Batman 8, Bingöl 23, Diyarbakır 7, Mardin 1, Şırnak 34, Tunceli 5, Giresun 2) 81 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 14’ü ağır ve uzun namlulu (11 Kalaşnikof, 3 M-16) toplam 23 silah, 1 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 5 el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirilerek, 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

3 BİN 716 GÖZALTI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 646 operasyonda, piyasa değeri 26 milyon 672 bin 255 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 6 milyon 548 bin 255 TL olan 924 bin 825 adet kaçak sigara, 14 bin 896 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 716 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 46 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak) 508 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 809 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 358 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

268’i denizlerde olmak üzere 6 bin 261 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 119 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:13
Anahtar Kelimeler:
AsayişGözaltı
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