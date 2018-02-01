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Sollama yapan ticari taksi takla attı

İstanbul Levent’te ticari taksi, sollama yapacağı esnada önünde seyreden otomobile çarparak takla attı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:14
Sollama yapan ticari taksi takla attı

Kaza, saat 09.00’da Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi’nde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Ferdi E., sollama yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki araca çarparak bariyerlere vuran ticari taksi takla attı. Kazada sürücü Ferdi E. taksinin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücü Ferdi E.’yi sıkıştığı araçtan çıkarttı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Son Güncelleme: 01.02.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
LeventTaksi Takla Attı
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