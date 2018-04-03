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Sokak ortasında polise bıçak çektiler

Ankara’da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs, aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti.

03 Nisan 2018 Salı 13:54
Sokak ortasında polise bıçak çektiler

Ankara’da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs, aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti.

Olay, Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 LOZ 11 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sarhoş olduğu iddia edilen 4 şahıs, Meşrutiyet Caddesi’nde kırmızı ışıkta duran 34 KU 4208 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sürücü araçtan indi. O sırada 4 şahıs da kendi araçlarından inerek küfür etmeye başladı. Şahıslardan korkan sürücü, aracı bırakarak olay yerine yakın bir esnafa sığındı ve polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen 4 kişi, kendi aralarında kavga etmeye başlayınca polis bu defa onları ayırmaya çalıştı. O sırada şahısların arasından biri cebindeki bıçağı çıkartarak polisin üzerine yürüdü. Elinde bıçak olan kişiyi fark eden polisler, şahsı hemen etkisiz hale getirerek yere yatırdı ve destek ekip istedi. Yere yatırılan şahıs bir türlü rahat durmayınca kelepçe takıldı. Olay yerine gelen destek ekipleri ise ayakta duran ve sinir krizi geçiren şahısları gözaltına aldı. Yerdeki şahıs ise güçlükle polis aracına bindirildi.

"POLİSE VE VATANDAŞA BIÇAK ÇEKTİLER"

34 KU 4208 plakalı aracın ismini vermek istemeyen sürücüsü, şahısların kendisine karşı bir şey yapmadığını, polislerle kavga ettiklerini belirtti. Olay yerindeki taksi durağında çalışan vatandaş ise "Bayanın aracına arkadan çarptılar. Kafaları da iyiymiş. Polise ve vatandaşa bıçak çektiler" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise "Ankara’nın halini görüyorsunuz. Buradaki vatandaş da, polise tepki gösteriyor. Ben polis olsam o çocukları burada linç ederdim. Adam polise bıçak çekti. Şuradaki bütün polisleri takdir etmek lazım. 4 çakal yoldan geçen vatandaşa ana avrat küfür ediyor. Hepsi haplı. Polise biraz özgürlük versinler" ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken 4 şahıs sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan gergin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)
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