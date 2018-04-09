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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2’si ağır 3 yaralı

Konya’da iki aile arasında sokakta yaşanan silahlı çatışmada aynı aileden 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:04
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2’si ağır 3 yaralı

Konya’da iki aile arasında sokakta yaşanan silahlı çatışmada aynı aileden 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşu iki aile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahların konuştuğu kavgada Bektaş A. başından, Nizamettin A. bacaklarından ve Polat A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Beşer /İHA)
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