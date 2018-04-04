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Şişli’de polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Şişli’de sivil polis aracının kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 20:29
Şişli’de polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Şişli’de sivil polis aracının kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Kasımaşa istikametine giden polis memuru Aykut T. yönetimindeki 34 BZ 4022 plakalı sivil polis aracı, bir anda kontrolden çıkarak ilk önce 41 T 3076 plakalı araca daha sonrada yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Aykut T., ile kimliği öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen trafik polislerinin yönlendirmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

(Selim Bayraktar /İHA)
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